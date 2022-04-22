Юные бишкекчане получили немецкий языковой диплом II ступени

В столичной школе-гимназии № 23 имени И. В. Гёте состоялась церемония вручения немецкого языкового диплома II ступени 11 учащимся. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, радость дипломантов разделили представители управления образования, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике доктор Габриэла Геллил и координаторы преподавания немецкого языка в Кыргызстане.

Справка: немецкий языковой диплом II степени – это доказательство владения языком на высшем уровне, он открывает возможность молодёжи обучаться в высших учебных заведениях немецкоязычных стран.