Виктор Орбан поздравил президента КР с 30-летием дипотношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе государства Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я рад тому, что в 2020 году нам удалось поднять связи между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Я считаю открытие Венгерского посольства в Бишкеке и посольства Кыргызской Республики в Будапеште краеугольным камнем для укрепления дружеских венгеро-кыргызских отношений.

Я убежден, что нашими усилиями на основе взаимных интересов во многих областях, особенно в вопросах культуры, образования, науки и экономики, мы сможем достичь дальнейших значительных результатов, которым также способствует совместная работа в рамках Организации тюркских государств.

Я заверяю вас в том, что Венгрия и впредь остается приверженной развитию двусторонних политических, экономических и торговых отношений", - говорится в поздравительном послании.

Виктор Орбан пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в ответственной работе.