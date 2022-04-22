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Виктор Орбан поздравил президента КР с 30-летием дипотношений

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- Назгуль Абдыразакова
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе государства Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я рад тому, что в 2020 году нам удалось поднять связи между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Я считаю открытие Венгерского посольства в Бишкеке и посольства Кыргызской Республики в Будапеште краеугольным камнем для укрепления дружеских венгеро-кыргызских отношений.

Я убежден, что нашими усилиями на основе взаимных интересов во многих областях, особенно в вопросах культуры, образования, науки и экономики, мы сможем достичь дальнейших значительных результатов, которым также способствует совместная работа в рамках Организации тюркских государств.

Я заверяю вас в том, что Венгрия и впредь остается приверженной развитию двусторонних политических, экономических и торговых отношений", - говорится в поздравительном послании.

Виктор Орбан пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в ответственной работе.


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URL: https://www.vb.kg/417180
Теги:
Садыр Жапаров, Венгрия, Кыргызстан, дипломатия
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