Онлайн - сервис Credit365 предлагает микрозаймы с моментальным оформлением

Современный рынок микрокредитования Казахстана стремительно растет и развивается. Это приводит к появлению естественной конкуренции между микрофинансовыми организациями, а также способствует изменению условий кредитования. На рынке появляются более выгодные предложения, ставки кредитования понижаются.

Моментальные микрозаймы под 0,01% от Credit365

Credit365 - это сервис мгновенного онлайн кредитования. Официально зарегистрирован компанией ТОО "МФО Credit365 Kazakhstan" 05.04.2021. Основной задачей компании является предоставление услуг финансовой поддержки своим клиентов. Благодаря круглосуточной работе сервиса, все клиенты имеют возможность оформить займ онлайн на карту, потратив при этом не более 10-15 минут. Ознакомиться с услугой Credi365 можно по этой ссылке https://credit365.kz/.

Преимущества Credit365

Сервис онлайн кредитования работает круглосуточно. Вы сможете оформить займ, не выходя из дома в любое время суток. Время, которое вы потратите на оформления кредита составляет не более 30 минут. Вам не придется стоять в очередях и сутками ждать ответа. Удостоверение личности и ничего более. При заполнении регистрационной анкеты понадобится указать свои данные. Дополнительно понадобится мобильный телефон и личная банковская карта. Прозрачные условия. Все условия кредитования указаны на сайте, а итоговую сумму для возврата вы узнаете еще перед подписанием договора. Конфиденциальность. При заполнении анкеты не требуется указывать личные данные друзей, родственников или работодателей. Удобные способы погашения. Погасить микрокредит можно различными способами, например, с помощью терминалов Qiwi, своей банковской карточкой в личном кабинете, сделав банковский перевод по реквизитам компании. Пролонгация. Это одна из самых популярных услуг в credit365. В ситуации, когда вы не успеваете погасить займ в срок, вы можете подать заявку и оформить пролонгацию кредита. Это помогает клиентам избежать просрочек и сохранить положительную кредитную историю. Беспроцентный займ для новых клиентов. В случае, если вы обращаетесь в Credit365 впервые, то у вас есть возможность оформить беспроцентный кредит. Его процентная ставка составит всего 0,01%. Программа лояльности для постоянных клиентов. Для постоянных клиентов Credit365 предлагает многоуровневую систему лояльности. Она поможет копить баллы и получать скидки при дальнейшем оформлении микрокредитов.

Как получить микрозайм

Чтобы получить микрозайм на карту в сервисе онлайн кредитования Credit365 достаточно выполнить несколько простых действий: