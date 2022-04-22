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Россия передала Кыргызстану очередную продовольственную помощь

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 22 апреля, состоялась церемония передачи российской продовольственной помощи в виде 135 тонн витаминизированной пшеничной муки и 110 тонн витаминизированного подсолнечного масла. Об этом сообщает посольство России и Кыргызстане.

Продовольствие будет распределяться представителями Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН совместно с местными органами власти среди нуждающихся семей.

20 апреля в Оше состоялась аналогичная церемония передачи 675 тонн муки и 166 тонн масла.

Всего в 2021 г. было поставлено более 5500 тонн муки и 439 тонн рафинированного масла, воспользоваться которыми смогли более 278 тысяч нуждающихся.

Поставки осуществлены в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в размере 9 млн долл. в фонд ВПП ООН на 2020-2021 годы, а также дополнительного единовременного взноса на 2021 г. в размере 2 миллиона долларов.


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URL: https://www.vb.kg/417184
Теги:
гуманитарная помощь, Россия, Кыргызстан
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