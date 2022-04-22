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В столице пройдет круглый стол, посвященный 70-летию творчества Айтматова

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- Назгуль Абдыразакова
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26 апреля в 10.00 часов в национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова состоится круглый стол "Чингиз Айтматов: художественно-эстетические, философские мировоззрения", приуроченный к 70-летию творчества великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, встреча будет проходить в следующих направлениях:

жизнь и творчество Чингиза Айтматова;

художественно-эстетические мировоззрения в произведениях Чингиза Айтматова;

философские мировоззрения в творчестве Чингиза Айтматова;

национально-культурные коды в творчестве Чингиза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/417188
Теги:
Чингиз Айтматов, Бишкек
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