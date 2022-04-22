В столице пройдет круглый стол, посвященный 70-летию творчества Айтматова

26 апреля в 10.00 часов в национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова состоится круглый стол "Чингиз Айтматов: художественно-эстетические, философские мировоззрения", приуроченный к 70-летию творчества великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, встреча будет проходить в следующих направлениях:

жизнь и творчество Чингиза Айтматова;

художественно-эстетические мировоззрения в произведениях Чингиза Айтматова;

философские мировоззрения в творчестве Чингиза Айтматова;

национально-культурные коды в творчестве Чингиза Айтматова.