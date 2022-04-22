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Марсоход NASA заснял солнечное затмение с Фобосом

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- Канат Кожоев
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Марсоход NASA Perseverance заснял солнечное затмение со спутником Фобосом. Об этом сообщается на сайте организации.

Астрономическое явление произошло 2 апреля и длилось чуть более 40 секунд.

Зафиксировать затмение удалось на камеру Mastcam-Z, которая использует специальные фотофильтры, чтобы уменьшить интенсивность поступающего в объектив света. Благодаря этому стало возможно разглядеть мельчайшие детали: от хребтов и выпуклостей ландшафта Фобоса до солнечных пятен.

Ученые отмечают, эти наблюдения позволят лучше изучить орбиту спутника и то, как ее гравитация притягивает поверхность Марса, влияя на формирование коры и мантии планеты.


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URL: https://www.vb.kg/417189
Теги:
Марс, мировые новости, космос
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