Марсоход NASA заснял солнечное затмение с Фобосом

Марсоход NASA Perseverance заснял солнечное затмение со спутником Фобосом. Об этом сообщается на сайте организации.

Астрономическое явление произошло 2 апреля и длилось чуть более 40 секунд.

Зафиксировать затмение удалось на камеру Mastcam-Z, которая использует специальные фотофильтры, чтобы уменьшить интенсивность поступающего в объектив света. Благодаря этому стало возможно разглядеть мельчайшие детали: от хребтов и выпуклостей ландшафта Фобоса до солнечных пятен.

Ученые отмечают, эти наблюдения позволят лучше изучить орбиту спутника и то, как ее гравитация притягивает поверхность Марса, влияя на формирование коры и мантии планеты.