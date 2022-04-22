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В столице продолжаются рейды по выявлению беспризорных и работающих детей

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке продолжаются совместные рейды по выявлению беспризорных и работающих детей, которые просят милостыню. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, очередной рейд прошёл в Первомайском районе с участием представителей комиссии по делам детей, управления соцразвития района, инспекции по делам несовершеннолетних, центра образования и МТУ.

Дневной обход комиссии прошел на рынках "Азиз", "Кудайберген", "Сары-Озон". По результатам выявили 1 ребёнка, который помогал на рынке "Сары-Озон". Затем на пересечении улиц Московская и Исанова, также на проспектах Чуй и Манаса выявили двух женщин – гражданок республики Узбекистан, просивших милостыню с несовершеннолетними детьми.

Ночной рейд провели на центральной площади Ала-Тоо, выявили 16 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, из них 7 переданы законным представителям, 9 доставлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, до выяснения обстоятельств и причин нахождения на улице в ночное время суток.

Со всеми родителями детей провели профилактические беседы о недопущении повторных фактов.

По утверждённому графику данная работа будет продолжена. По итогам проведенных оперативно-профилактических мероприятий сделают анализ выявленных детей и подростков района, также окажут содействие по предоставлению соответствующей социальной помощи их семьям.

Мэрия просит горожан, ставших свидетелями того, что дети просят милостыню, обращаться на горячие линии поддержки детей и семьи столичных районов:

- Первомайский район: 0(312) 67-03-86;

- Ленинский район: 0(312) 88-38-99;

- Свердловский район: 0(312) 53-05-76;

- Октябрьский район: 0(312) 51-03-75.


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URL: https://www.vb.kg/417191
Теги:
дети, рейд, Бишкек
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