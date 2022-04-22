Житель Иссык-Кульской области незаконно уничтожил грунт на горном склоне

20-апреля в УВД Иссык-Кульской области поступило оперативное сведение о том, что неизвестный гражданин незаконно уничтожил грунт на горном склоне села Фрунзе Тюпского района с помощью специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, информация была проверена со стороны сотрудников туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области и выявлен факт разрушения горной почвы - порядка 16 соток земли. А также установлена личность нарушителя, им оказался 46-летний Н.К., житель села Шаты. Он незаконным путем разрушил горный грунт и вывез чернозем в неизвестный край, в целях строительства кашары.

В настоящее время собранные материалы переданы в следственную службу милиции Тюпского района для дачи юридической оценки. А также в целях определения причиненного материального ущерба Министерством земельных ресурсов, экологии и технического надзора назначено подведение итогов экспертизы.