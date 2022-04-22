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МИД КР осуждает террористические акты в мечети города Мазари-Шариф

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство иностранных дел КР осуждает террористические акты, взрывы, произошедшие в священный месяц Рамазан в шиитской мечети в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на Севере Афганистана, повлекшие гибель и ранения мусульман, совершавших намаз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство выражает соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим от взрывов. Министерство рассматривает эти чудовищные преступления как попытку расколоть мусульманскую Умму в священный месяц Рамазан. МИД призывает многонациональный и многоконфессиональный братский народ Афганистана к единству, стойкости, мужеству и миру.

Напомним: 21 апреля в Мазари-Шарифе произошел взрыв в шиитской мечети Сех-Докан, погибли не менее десяти человек, еще 15 были ранены. Афганское агентство Tolonews, ссылаясь на главврача окружной больницы, сообщило о 5 погибших и 65 пострадавших.


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URL: https://www.vb.kg/417194
Теги:
Афганистан, мечеть, терроризм, Кыргызстан, МИД
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