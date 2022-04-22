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Угрожали ножом и отобрали телефон. Подозреваемые задержаны

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулукском районе задержаны подозреваемые в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 3 апреля 2022 года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту грабежа неизвестными лицами в селе Кашка-Баш.

Было установлено, что 3 апреля 2022 года примерно 15:40 часов трое неустановленных лиц, угрожая ножом, открыто завладели сотовым телефоном в одном из полей данного села. После чего скрылись на неустановленной автомашине.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Грабеж) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны И.А., 2001 года рождения, Н.Э., 1994 года рождения и О.Д., 2005 года рождения.

В настоящее время двое из подозреваемых водворены в ИВС ОВД Сокулукского района, а О.Д., 2005 года рождения отпущен под личное поручительство родителей. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/417198
Теги:
задержание, кража, Сокулукский район, Чуйская область
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