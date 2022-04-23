Эра милосердия: Поможем Тане и Ромке!

- Ма-а-ам, ням-ням! - ласково просит Ромка, глядя на маму синими огромными глазищами. Таня строго говорит, что он только что поел.

- Ням-ням! - требовательно повторяет Ромка.

- Пойдем гулять, - мама ласково берет за руку сына, усаживает на стул у окна. Рома часами смотрит во двор.

- Нам бы инвалидную коляску, любую. Может, хоть во дворе смогла бы его катать. Он на улице не был несколько месяцев! - просит Таня.

О Ромке мы рассказывали не раз. Он - вечный малыш. Хотя уже на голову выше мамы и обувь носит сорок третьего размера. Большой мальчик, который никогда не повзрослеет. У Ромы тяжелейшая эпилепсия и грубая задержка развития. Чтобы Рома жил дома, а не в реанимации, ему нужны лекарства. Очень дорогие! На них Таня зарабатывает сама - все свободное время вяжет игрушки на продажу. А потом привозит в кофейню GoodCoffee, где их продают посетителям.

Танино хобби - не только способ заработать на лекарства, но спасение от тяжелого уныния. Она начала вязать игрушки, когда Ромка был совсем маленьким. Тогда врачи говорили, что он никогда не сможет... Далее следовал длинный список того, чего Ромка будет лишен в силу болезни. Таня знала, что сын никогда не сможет играть ее замечательными добрыми игрушками, но хотела, чтобы другим детками они дарили радость. Ей от этого самой становится легче и радостней.

На днях Таня привезла в кофейню очередную корзину прелестных зверушек. Возьмешь в руки - выпускать не хочется, такие они чудесные! Купить можно в любой день с 10.00 до 21.00 в кофейне GoodCoffee, расположенной по адресу: улица Тоголока Молдо, 40/1 (с южной стороны Дворца спорта).

Но пока Таня накопит на коляску, пройдет эта весна, такая теплая и чудесная. Возможно, у кого–то инвалидное кресло - самое обычное, взрослое - стоит без надобности. Подарите его Ромке!

Помочь Тане и Ромке можно, не только купив игрушки, но и передав деньги на лечение: