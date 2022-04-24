В воздушную среду Бишкека поступает более 160 тысяч тонн вредных веществ

"По данным Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, Бишкек и Ош входят в список городов страны с самым высоким уровнем загрязнения. Концентрация пыли в атмосферном воздухе превышает гигиенические нормативы в 5 и 6 раз соответственно, двуокиси азота - в 3 и 2 раза, фенола - в 1,5 раза, формальдегида в 2 и 3 раза. Максимальная концентрация бенз(а)пирена составляет 25,5 ПДК. По официальным данным, в воздушную среду Бишкека ежегодно поступает более 160 тысяч тонн всей этой грязи. Это примерно 200-300 килограммов на каждого жителя. Ненамного чище воздух городов Кара-Балты и Токмока", - сказал vb.kg cанитарный врач по общей гигиене Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков.

Толо Байдалиевич, они как-то разделяются по степени опасности?

- Конечно. Например, к первому классу опасности относится бенз(а)пирен. Это вещество является побочным продуктом горения углеродсодержащих предметов. Оно встречается в сигаретном дыму, жареных или копченых продуктах питания, в отходах промышленности. Бенз(а)пирен присутствует в воздухе, а также в некоторых источниках воды. Бенз(а)пирен и формальдегид канцерогенны при высоких концентрациях даже в непродолжительный период времени.

Формальдегид - бесцветный газ с сильным запахом относится ко второму классу опасности. Он содержится в смолах, используемых в производстве композитных изделий из древесины, строительных материалах. Также встречается в клее, красках, лаках и покрытиях, удобрениях и консервантах. Основным источником формальдегида, диоксида серы, диоксида азота является автотранспорт. Ко второму классу опасности относится также и фенол. Он содержится в выбросах промышленных производств, выхлопных газах, сигаретном дыму.

Представитель третьего класса - диоксид серы. Основной источник его выбросов - выхлопные газы и процесс сгорания промышленного топлива. К опасным веществам относят также оксид углерода. Важнейшим источником его поступления в атмосферу являются автотранспортные средства, сжигание бытового мусора, листвы.

И все это разом сказывается на нас!

- В том-то и проблема. Воздействие формальдегида, например, может вызвать раздражение кожи, глаз, носа и горла. Высокие уровни воздействия формальдегида также связывают с некоторыми видами рака. При вдыхании воздуха, содержащего фенол, большая часть вещества быстро поступает в легкие. Фенол оказывает общетоксическое действие, вызывает нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, раздражающе действует на кожу. Достаточно трех-четырех часов предельно высоких концентраций фенола, чтобы вызвать поражение нервной системы, острую головную боль, тошноту, рвоту. А к диоксиду серы особенно высокая чувствительность наблюдается у людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой. Да практически все выбросы сказываются на климате и нашем здоровье, вызывая патологические изменения в организме.

Влияние промышленных выбросов, как установлено наукой, вызывает рост эндокринных заболеваний, ишемической болезни сердца, гипертонии, атеросклероза, нервной системы, ревматизма и злокачественных раковых новообразований, органов дыхания – в 3-4 раза. Наиболее характерные изменения состояния здоровья выявляются у детей.

Все это, думаю, - следствие нашей экологической невежественности. Честно говоря, нами всеми проблемы экологии просто игнорируются. И раньше, и сейчас главное - это производственные показатели в промышленности и в сельском хозяйстве. А экология уходит на второй план, хотя без решения ее проблем мы будем расходовать миллионы сомов на свое здравоохранение, точнее на лечение бесконечного количества больных с патологиями, вызванными грязной окружающей средой.

Что предлагаете?

- Защищать экологию и самих себя! Улучшение экологической ситуации также зависит и от населения, от каждого из нас. Всем известно, что зеленые насаждения – наш первый союзник в борьбе с пылью и вредными химическими веществами. Например, лучше всего задерживают пыль вязы и сирень – на их листьях великое множество мелких ворсинок. Подсчитали даже, что вяз как своеобразный пылесос раз в шесть "производительнее" тополя. Именно многие виды зелени убивают многочисленные микроорганизмы - бактерии, плесневые грибки, споры, которые содержатся в воздухе. Например, дизентерийные микробы погибают, соприкоснувшись с листьями тополя, летучие вещества от листьев, выделяемых черемухой и лавровишней, вызывают гибель мух, комаров, клещей за 30 секунд.

Внесенные в комнату кора и веточка пихты в 10 раз снижают содержание микробов в воздухе, особенно коклюша и дифтерии. Один гектар можжевельника или 2 гектара дубового леса вырабатывают столько летучих веществ, что их хватит для обеззараживания и очистки воздуха в небольшом городе. Листья же дуба также уничтожают бактерии брюшного тифа и дизентерии. Установлено, что озелененные территории санитарно-защитных зон промпредприятий снижают содержание пыли в два раза, сернистого газа в три раза.

А четырехрядная посадка деревьев вдоль транспортных магистралей уменьшает летом загрязненность воздуха вредными веществами на 50-60 процентов. Один гектар хвойных пород задерживает за год 40 тонн пыли, а лиственных – около 100 тонн. Экологи напоминают, что тополь, дуб, лиственница, сосна, ель и береза больше других деревьев снабжают воздух кислородом. Следует знать, что одно крупное дерево выделяет столько кислорода, сколько нужно одному человеку в сутки для дыхания.

Каждое взрослое дерево ежегодно поглощает из воздуха 30 - 40 кг пыли и копоти. Установлено, что в парковой зоне уже на расстоянии 30 метров от дороги микробов в два раза меньше, чем на улице. Следует также отметить и фитонцидную активность деревьев. Например, возле дуба, тополя, кипариса, можжевельника, лиственницы и сосны бактерии и микробы погибают в течение 5-10 минут. А вокруг березы, черемухи, вяза, липы, клена, ясеня, туи и пихты - в течение 20 минут и значительно уменьшают количество микробов. Поэтому в парках в 200 раз меньше бактерий, чем на улицах. Не случайно люди, живущие в лесных районах, гораздо реже подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей по сравнению с горожанами. Вот поэтому надо сажать как можно больше деревьев, которые, по сути, сохраняют нам здоровье.

И, конечно, ничто так не угрожает здоровью, как несоблюдение правил гигиены. Отбросы – очень опасный эпидемиологический фактор. С приходом весны повсеместно скапливаются сотни тысяч стихийных бытовых свалок и отбросов, где превосходно чувствуют себя большое количество болезнетворных микробов – брюшной тиф, дизентерия, туберкулез, они сохраняются в них до 50 дней, яйца аскаридов и всякого рода паразитов-гельминтов - до 10 месяцев. Бытовой мусор и жидкие отбросы привлекают к себе полчища крыс и разных насекомых, переносчиков болезней.

Поэтому, на мой взгляд, любое загрязнение окружающей среды должно быть наказуемо. Закон предусматривает два способа воздействия на человека – убеждение и принуждение. Коль скоро люди не осознают всей драматичности складывающейся в экологии ситуации, должны действовать жесткие санкции и наказания, независимо от того - это юридическое или физическое лицо.

Думаю, что уместно будет привести в данном случае слова Карла Маркса. Он подчеркивал, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню и болезни.

справка "ВБ"

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного атмосферного воздуха в мире погибают около 3 млн человек, большинство - в результате ишемической болезни сердца и инсульта. Загрязненный воздух также повышает риск заболевания хронической обструктивной болезнью легких, острыми инфекциями нижних дыхательных путей и раком легких.

В мае прошлого года ВОЗ пришла к неутешительному выводу о том, что качество воздуха в городах ухудшается. Согласно данным организации, более 80 процентов горожан Земли живут в районах с превышением уровней загрязнения, считающихся в ВОЗ предельно допустимыми.