Региональные медиаторы повысили квалификацию по медиации

В Бишкеке состоялось обучение по кросс-культурной медиации и управлению групповыми конфликтами, возникающими, в том числе, в пред и пост-выборном периоде для 12 директоров филиалов национального центра медиации-менторов, прибывших со всех регионов республики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Недельный тренинг провел приглашенный международный тренер Юлия Жигулина-Фаль.

Основатель Национального Центра Медиации Гульсина Кожоярова сообщает, что директора-менторы, прошедшие повышение квалификации в дальнейшем проведут обучение и поделятся новыми полученными знаниями с 50 медиаторами, работающими в регионах страны с местным населением.

"Сейчас медиация находится в активной фазе роста, как необходимый инструмент в решении досудебных споров, конфликтов, эффективной коммуникации. Ежедневно разрешая различные споры и конфликты, нам необходимо повышать квалификацию медиаторов, ведь это напрямую сказывается на качественном решении конфликтов. В процессе этого обучения наши медиаторы глубже освоили международные стандарты разрешения групповых и межкультурных конфликтов", - говорит Кожоярова.

Представитель международной организации International Alert в Кыргызстане Шакират Токтосунова отмечает, что медиаторы являются основным инструментом, который позволит решить глубинные вопросы, и помогут конфликтный потенциал развернуть в позитивное русло.

"Мы хотим наладить этот механизм и показать нашу модель по снижению, профилактике и предупреждению конфликтов. Проведенное исследование выявило, что часто глубокие вопросы лежат в межкультурной, межличностной, бытовой сфере, которые накапливаются и потом выливаются в политические конфликты. Хотя не всегда они связаны именно с политикой, зачастую 80% вопросов – это вещи, которые можно решить на местах", - отметила она.

По словам директора Джалал-Абадского филиала НЦМ Бунисы Мамадалиевой, общество еще находится на стадии изучения медиации, присматривается, и вместе с тем реалии времени и ежедневные события показывают, что интеграция медиации необходима.

"Зачастую люди на поводу у эмоций доходят до судебных разбирательств. Те, кто уже обратился к медиации, признаются, что не предполагали о таких механизмах решения споров. Медиация существенно снижает конфликтный потенциал и бывает, что обратившиеся решают конфликты, которые длились несколько лет и даже перешли в судебное разбирательство. Обучение позволило расширить знания в решении межкультурных групповых конфликтов, в том числе и в период выборов" - говорит она.