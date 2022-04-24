В столице 27 апреля пройдет ярмарка вакансий и профессий

27 апреля в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится ярмарка вакансий и профессий для тех, кто ищет работу, студентов и выпускников вузов, колледжей, профессиональных лицеев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель мероприятия – оказание содействия в трудоустройстве граждан, выпускников учебных заведений, расширение возможностей обучения безработных граждан и молодежи для повышения их конкурентоспособности на рынке труда, а также информирование граждан об услугах в сфере содействия занятости.

На ярмарку приглашены 50 компаний, которые представят 2000 вакансий в таких сферах как промышленность, строительство, транспорт, торговля, образование, здравоохранение.

Кроме того, Бишкекским городским управлением по содействию занятости будут представлены 3500 вакансий по Бишкеку и 1300 вакансий в регионах. Всего кыргызстанцам будет представлено более 6000 вакансий.

В ходе ярмарки работодатели проведут консультации и экспресс-собеседование с потенциальными кандидатами, граждане смогут получить консультации по услугам в сфере содействия занятости (содействию в трудоустройстве, профессиональной подготовке, оплачиваемым общественным работам, назначению пособия по безработице и прочее), по вопросам законодательства о труде, прохождению первичного собеседования с работодателем. В целях оказания оперативного прохождения собеседования будет оказана помощь в составлении и распечатке резюме.

Выпускники школ, которые еще не определились с выбором профессии, смогут получить профориентационные консультации, пройти профориентационные тесты, которые помогут выявить интересы и компетенции, поучаствовать в профориентационных играх, выявляющих способности и навыки.

В ярмарке примут участие и образовательные организации. Высшие учебные заведения познакомят со специальностями, которым обучают. Профлицеи и частные образовательные центры проведут выставку и дегустацию своих изделий и продукции, смогут привлечь внимание к обучающим курсам.

Известные успешные предприниматели, HR-менеджеры проведут мастер-классы на разные темы в целях повышения квалификации соискателей.

Организуют ярмарку вакансий и профессий Министерство труда, социального обеспечения и миграции, мэрия Бишкека, бизнес- ассоциация JIA, Бишкекское городское управление по содействию занятости при поддержке Кыргызско-германского проекта "Содействие занятости и профессиональному обучению", реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).