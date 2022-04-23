Военный вертолет доставил цинк с телом Исламжона Камилова на малую родину

Военный вертолет РФ доставил цинковый гроб с телом российского военнослужащего, уроженца Кыргызстана Исламжона Камилова с авиабазы ОДКБ базы "Кант" на малую родину.

Ранее мы сообщали, что 21-го апреля военный борт доставил цинк из России на авиабазу ОДКБ "Кант" в Кыргызстане.

Родные погибшего на Украине Исламжона Камилова рассказали vb.kg что он родился и жил в Узгенском районе, по окончании школы уехал на заработки в Россию, где получил гражданство и был призван в армию.

По словам сослуживцев, во время прохождения курса молодого бойца проявил себя как человек надежный, ответственный, умеющий ориентироваться в сложных ситуациях. В феврале 2021 года он подписал контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

Воинская специальность - пулеметчик. 9 апреля 2022 года в ходе проведения специальной операции на территории Украины, выполняя боевое задание по сопровождению колоны в Изюмском районе Харьковской области, их подразделение было обстреляно. Мотострелки смогли организовать оборону, вели бой. Наш земляк погиб, получив осколочное ранение. Посмертно за мужество и героизм при отражении атаки националистов Исламжон Камилов награжден орденом Мужества.

По словам родных и знакомых Исламжона Камилова, по характеру он был человеком спокойным, уважающим старших, занимался спортом, тяготел к профессии военного.

14 апреля исполнилось Исламжону Камилову 20 лет.

Наш земляк похоронен на малой родине в Узгенском районе.