Президент выступил на Первом фестивале креативных индустрий CREATE4KG

Садыр Жапаров сегодня, 23 апреля, выступил на Первом фестивале креативных индустрий Кыргызстана CREATE4KG.

Мы приводим весь текст выступления главы государства:

"Уважаемые представители креативного сообщества!

Уважаемые участники фестиваля!

В сегодняшнем фестивале принимают участие талантливые, креативные и инициативные личности со всего Кыргызстана, также обладающие совершенно новым мышлением и имеющие множество интересных идей.

Все мы знаем, что развивающаяся в настоящее время креативная экономика - это относительно новое направление. В последние годы во всем мире, в том числе и в Кыргызстане, активно развивается креативная экономика как одна из наиболее перспективных секторов экономики, основанная на интеллектуальном потенциале человека и направленная на повышение доходов и занятости, а также увеличение экспорта и развитие инновационного предпринимательства.

Наша страна - страна с многовековой культурой, богата на традиции, народные промыслы, талантливую молодежь и обладает большим туристическим потенциалом,

С учетом этих факторов, я хочу подчеркнуть, что настало время делать упор на зеленую, цифровую и креативную экономики.

Основой креативного слоя является прогрессивная часть граждан, работающих в сфере науки и техники, культуры, архитектуры, дизайна и искусства, музыки и развлечений, а также широкий круг специалистов в сфере бизнеса, коммерции, финансов, права и здравоохранения.

В то же время активно развивающееся в настоящее время производство цифровых продуктов в сфере информационно-коммуникационных технологий - компьютерные программы, приложения, игры и другая продукция - также относятся к креативной экономике.

Сегодня есть много молодых людей, которые работают онлайн в любой мировой компании, не выезжая за пределы страны, и приносят пользу как себе, так и своей стране. Стало обыденностью, что оцифрованные продукты беспрепятственно экспортируются в глобальном масштабе.

В этом контексте мы видим, что у наших граждан есть возможность получать доходы, монетизируя свои способности.

Вот поэтому я считаю, что поддержка, оказываемая государством, будет способствовать раскрытию креативного потенциала граждан и генерации инновационных продуктов, востребованных во всем мире.

Государство уделило креативной экономике особое место в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года с учетом современных мировых тенденций в этой сфере.

Два дня назад, 21 апреля - во Всемирный день творчества и инновационной деятельности, мною подписан Указ "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской Республики".

Согласно этому Указу, креативная экономика определена в качестве одного из приоритетов государственной политики Кыргызской Республики.

Также подчеркну, что кабинетом министров утверждена концепция развития креативной экономики Кыргызской Республики. Могу вас заверить, что мабинет министров продолжит вместе с вами работу по созданию парка креативных индустрий и обеспечению всех условий.

Риски и текущие проблемы во всем мире подталкивают креативную экономику к ускорению. Ее понимают и принимают люди разных стран в соответствии с собственным мировоззрением. Единого и обобщенного понимания на этот счет пока нет!

По сути, креативная экономика - это концепция, которая исходит из сочетания человеческого творчества и идей, разума и технологий. Ее основными характеристиками являются новые технологии и открытия, экономическая деятельность, основанная на человеческих знаниях, идеях и креативном мышлении.

Хотелось бы подчеркнуть, что креативная экономика - это надежный путь к устойчивому развитию нашего народа через творчество, придающий новый импульс и новые краски нашим ценностям в соответствии с требованиями времени, исходя из нашей прошлой истории, традиций и опыта, накопленного годами!

И у нашего народа, всегда приспособленного к кочевой жизни, находившего выход в любых трудных ситуациях и переживших непростые времена, в мировоззрении наших предков креативность – это, прежде всего, творчество.

Подобно крупным странам, мы можем рассчитывать не только на финансовый капитал и природные ресурсы, но и на духовное, материальное благополучие, опираясь на человеческий интеллект, изобретательность и творчество.

Так же, как время никогда не стоит на месте, так и требования жизни ставят перед нами новые задачи и обязанности. Они требуют своевременных и креативных решений, основанных на творческих идеях. В условиях глобализации нашу страну ждут значительные изменения и совершенствование научно-инновационной политики.

В связи с этим необходимы новые подходы и методы к образованию.

Обществу нужны не только компетентные кадры, но и креативные специалисты, которые занимаются развитием и инновациями.

В дальнейшем творческое общество Кыргызстана должно активно интегрироваться в глобальную творческую среду как одна из движущих сил устойчивого развития.

Призываю каждого соотечественника стремиться к творчеству, к формированию творческого мировоззрения, быть в будущем не только патриотом, но и призываю вас производить интеллектуальный продукт, который сможет найти ответы на актуальные вопросы мирового сообщества.

Я верю в то, что каждый кыргызстанец в любой сфере может проявить себя креативной и творческой личностью. Надеюсь, что сегодняшний фестиваль станет мощным стимулом для дальнейшего развития всех направлений.

В заключение хотелось бы поблагодарить Ассоциацию креативных индустрий и Программу развития ООН за организацию фестиваля на высоком уровне.

Желаю всем успехов и новых открытий в области творчества и науки!", - сказал Садыр Жапаров.