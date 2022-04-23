Сотрудник МП "Тазалык": Помогите спасти нашу дочь!

Сотруднику муниципального предприятия "Тазалык" нужна помощь. Дочери Суюнбека Кочорбаева поставили диагноз – хронический гломерулонефрит. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Суюнбек Кочорбаев трудится в "Тазалыке" восемь лет. Все эти годы он добросовестно работал во благо нашего города. Сейчас в семье Кочорбаева случилось несчастье – заболела единственная дочь Нурзат. У девушки тяжелое заболевание почек.

"Моя дочь заболела и из-за этого состояние ее почек ухудшилось. Срочно нужно заменить обе почки. Нурзат – наша единственная дочь. Она очень жизнерадостный и добрый человек. Продолжает работать, несмотря на свою болезнь, и старается приносить пользу обществу. Она совсем молодая, получила высшее образование, отучившись на юриста. Имеет огромное желание бороться за свою жизнь", - рассказал Суюнбек Кочорбаев.

Кочорбаев – пенсионер. Сумма, которую нужно отдать за операцию, для его семьи неподъемна. Поэтому Суюнбек просит о помощи.

В настоящее время Нурзат проходит дорогостоящую процедуру гемодиализа (очистки крови), однако для выздоровления нужна операция. Она стоит - 20 тысяч долларов.

Все, кто хочет помочь Суюнбеку Кочорбаеву и его дочери Нурзат, могут воспользоваться следующими реквизитами:

Оптима банк: 4169585359527552

KICB: 9417018573346673

Элсом: 0505 421 388

Все реквизиты на имя отца Нурзат – Суюнбека Кочорбаева.