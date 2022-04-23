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В Кировском водохранилище изъято более тысячи метров браконьерских сетей

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- Анастасия Карелина
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана проводит рейдовые мероприятия в целях пресечения и выявления фактов нарушения природоохранного законодательства на территориях гор и водоемов. Об этом сообщает пресс-служба МПРЭТН.

Государственными инспекторами министерства проводятся работы по охране рыбных запасов в Кировском водохранилище Таласской области. В ходе рейда изъято и уничтожено более 1000 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей.

Министерство призывает граждан бережно относиться к животному и растительному миру Кыргызстана. Если вы столкнулись с нарушениями, связанными с животным и растительным миром, об этом можно сообщить начальнику Управления биоресурсов министерства Бузурманову Б.М. по номеру 0(220)911-911 или в следующие структурные и подведомственные подразделения министерства:

  1. Служба экологического и технического надзора: 0(312)54-05-79, 0(990)447-212(w/a);
  2. Бишкекское региональное управление: 0(554)434-202;
  3. Чуйское региональное управление: 0(707)466-225;
  4. Таласское региональное управление: 0(509)101-911;
  5. Иссык-Кульское региональное управление: 0(550)270-681;
  6. Нарынское региональное управление: 0(708)828-208;
  7. Ошское региональное управление: 0(550)179-747;
  8. Джалал-Абадское региональное управление: 0(220)786-273;
  9. Баткенское региональное управление: 0(995)301-410.


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URL: https://www.vb.kg/417220
Теги:
рейд, Таласская область, браконьерство
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