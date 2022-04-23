В Кировском водохранилище изъято более тысячи метров браконьерских сетей

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана проводит рейдовые мероприятия в целях пресечения и выявления фактов нарушения природоохранного законодательства на территориях гор и водоемов. Об этом сообщает пресс-служба МПРЭТН.

Государственными инспекторами министерства проводятся работы по охране рыбных запасов в Кировском водохранилище Таласской области. В ходе рейда изъято и уничтожено более 1000 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей.

Министерство призывает граждан бережно относиться к животному и растительному миру Кыргызстана. Если вы столкнулись с нарушениями, связанными с животным и растительным миром, об этом можно сообщить начальнику Управления биоресурсов министерства Бузурманову Б.М. по номеру 0(220)911-911 или в следующие структурные и подведомственные подразделения министерства: