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На ярмарках столицы наблюдается снижение цен на овощи

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники отдела Службы антимонопольного регулирования по городу Бишкек посетили ярмарки, расположенные в столице, с целью мониторинга цен на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Сегодня, 23 апреля, сотрудники отдела по городу Бишкек побывали на ярмарках, работающих на улицах Раззакова и Токомбаева.

Ранее в адрес производителей муки и сахара были направлены письма о необходимости реализации горожанам данных продуктов по доступным ценам на организованных по городу Бишкек ярмарках.

Сейчас на ярмарках продают муку первого сорта фирмы "Яшар" по 1700 сомов за мешок или по 34 сома за один килограмм. Сахар-песок производства "Каинды-Кант" реализуется по 70 сомов за один килограмм. Растительное масло производства агропромышленного комплекса "Ли Бин" продают по 630 сомов за 5 литров. Наблюдается также снижение цен на овощи. Морковь сейчас стоит от 25 до 30 сомов, картофель продают по 30 сомов, а лук по 35 сомов за один килограмм.

В ходе мониторинга с продавцами проведены разъяснительные беседы относительно условий реализации социально значимых товаров, сроков и условий их хранения, а также по части использования измеряющих вес приборов.


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URL: https://www.vb.kg/417221
Теги:
Госантимонополия, ярмарка, Бишкек, цены на продукты питания
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