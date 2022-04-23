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В Баткенской области изъяты контрабандные селитра, рис и мандарины

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- Анастасия Карелина
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Пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области задержали контрабандные грузы, предназначенные для реализации на территории Кыргызстана, а также для перевозки на территорию Таджикистана. Об этом сообщило Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

В рамках мероприятий по противодействию контрабандной деятельности в одном из домов села Кара-Бак Баткенского района пограничники обнаружили контрабандный груз. Совместно с сотрудниками ГКНБ они провели осмотр дома, где обнаружили 2250 килограммов селитры и 2500 килограммов риса, предназначенных для дальнейшей перевозки в Таджикистан.

В рамках аналогичных мероприятий в местности Дөбө Баткенского района пограничники также установили, что в одном из домов находится контрабанда. В ходе совместного с сотрудниками ГКНБ, МВД и ГТС при МФ осмотра дома были найдены около 120 ящиков с мандаринами, предназначенных для реализации на территории Кыргызстана.

В местности Ак-Арык Лейлекского района пограничники Лейлекского погранотряда совместно с сотрудниками ГКНБ обнаружили автомашину Мерседес-Бенц без водителя. В автомобиле находились 2000 килограммов селитры, предназначенной для дальнейшей перевозки в Таджикистан.

Во всех случаях соответствующие документы на грузы отсутствовали. После оформления протоколов гражданами, причастными к контрабандной деятельности, и грузами занялись сотрудникам компетентных органов.


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URL: https://www.vb.kg/417223
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Погранслужба, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан
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