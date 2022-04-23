Президент: КР привержена обязательствам Целей устойчивого развития ООН

Садыр Жапаров сегодня, 23 апреля, выступил с видеопосланием на Четвертом Азиатско-Тихоокеанском Водном Саммите "Вода и устойчивое развитие - новое поколение и лучшие практики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

vb.kg приводит полный текст выступления главы государства.

"Уважаемый председатель саммита,

Уважаемые дамы и господа,

Рад приветствовать всех участников саммита!

Искренне благодарю уважаемого премьер-министра Японии господина Кишида за приглашение на такое важное мероприятие глобального значения. Кыргызстан полностью поддерживает цель саммита и рассчитывает, что сам саммит внесет вклад в решение современных вызовов в сфере водных ресурсов в интересах устойчивого развития.

Хочу подтвердить, что Кыргызстан полностью привержен обязательствам Целей устойчивого развития ООН. Стоит отметить, что коронавирусная пандемия оказала самое негативное влияние на своевременную реализацию Целей в Кыргызстане. Сегодня, когда пандемия уже взята под контроль и человечество постепенно возвращается к обычной жизни, призываю мировое сообщество активизировать коллективные усилия для достижения до 2030 года всех заявленных целей.

Уважаемые дамы и господа!

Кыргызстан является страной небесных гор, где формируются водные ресурсы Центральной Азии. Изменение климата стало очень серьезным вызовом для нашей уникальной природы, в особенности для многовековых ледников. В последние годы вследствие таяния ледников и "сухих" зим Кыргызстан и Центральная Азия уже испытывают на себе все отрицательные последствия сокращения водных ресурсов. Наблюдается нехватка воды для нужд населения и сельскохозяйственных целей, увеличились риски для жизни и здоровья граждан, продовольственной безопасности и социально-экономического развития. В свою очередь, мы предпринимаем меры для смягчения этих негативных последствий. В Кыргызстане при поддержке Японии и других международных партнеров успешно реализуется программа "Таза Суу", направленная на расширение доступа сельского населения к питьевой воде. В сельском хозяйстве внедряются передовые технологии полива, модернизируется существующие и вводятся в строй новые объекты водохозяйственной инфраструктуры.

По инициативе Кыргызстана в прошлом году приняты резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Международный год устойчивого горного развития" и резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО "Расширение мониторинга и исследований горных ледников", которые направлены на решение проблем устойчивого развития горных регионов и защиты их экосистем, улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности миллионов людей. В целях их реализации в Кыргызстане, 2022 год объявлен Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости, принята дорожная карта мероприятий на национальном уровне. Одним из таких мероприятий является общереспубликанская кампания "Жашыл мурас", в рамках которой по стране планируется высадить шесть миллионов саженцев как меры по сдерживанию изменения климата и сохранению водных ресурсов.

Уважаемые участники!

В заключение своего послания хочу отметить, что Кыргызстан продолжит всестороннюю работу, направленную на достижение целей устойчивого развития. Мы также открыты и готовы к активному международному сотрудничеству, поскольку только совместными усилиями мы сможем обеспечить исполнение всех целей устойчивого развития!", - сказал Садыр Жапаров.