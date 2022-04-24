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Садыр Жапаров подписал Указ о популяризации трилогии эпоса "Манас"

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас" (эпосы "Манас", "Семетей", "Сейтек") - бесценного духовного наследия кыргызского народа". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Учитывая непреходящую роль в духовном воспитании молодого поколения и укреплении единства кыргызского народа трилогии эпоса "Манас", в целях широкой пропаганды гуманистических идей больших и малых эпосов, а также обеспечения защиты, распространения и изучения устного народного творчества и нематериального культурного наследия Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Указом постановляется:

1. Определить, что сохранение, дальнейшее изучение и популяризация нематериального культурного наследия кыргызов - народа, ставшего хранителем самобытных традиций цивилизации кочевников, обеспечение условий, ориентированных на духовное возрождение и дальнейшее культурное развитие народов Кыргызской Республики, бережное отношение к наследию предков и преемственность поколений, сохранение самобытности и самоидентификации национальных и исторических традиций являются стратегическими задачами органов государственной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики.

2. Кабинету министров Кыргызской Республики в срок до 1 сентября 2022 года:

  1. разработать и утвердить концепцию по изучению и популяризации эпоса "Манас" и план мероприятий по ее реализации;
  2. разработать и утвердить концепцию информационной кампании "Манас - национальное единство и согласие" и план мероприятий по ее реализации;
  3. придать горе Боз-Болток статус скульптурного и историко-архитектурного заповедника "Манас стольный" и разработать проект по строительству указанного скульптурного и историко-архитектурного заповедника, план мероприятий по его реализации с определением источника финансирования;
  4. уточнить список объектов национального наследия и осуществить его научную, историческую и академическую оценку;
  5. разработать и внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законопроект "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об эпосе "Манас" в части охраны национального наследия;
  6. принять соответствующие меры по финансовому обеспечению указанных мероприятий;
  7. провести широкое освещение указанных мероприятий в средствах массовой информации с привлечением представителей научной сферы, общественных институтов.

3. Создать при государственном учреждении "Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова" Научно-исследовательский институт изучения нематериального культурного наследия кыргызского народа.


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URL: https://www.vb.kg/417227
Теги:
Манас, президент, Садыр Жапаров
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