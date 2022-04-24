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Президент поздравил православных христиан с праздником Пасхи

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи. vb.kg приводит весь текст поздравления главы государства.

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые христиане!

Позвольте поздравить вас от всего сердца со светлым праздником Пасхи - Воскресением Христовым, являющимся самым важным праздником Православия и одним из основ христианского вероучения.

Праздник Пасхи имеет свой особый смысл, свои традиции и ритуалы. Это и предшествовавший Великий пост, и приготовление специальных угощений в дань уважения Пасхальным традициям. Этот день, ознаменованный исполнением надежды верующего на искупление его грехов, пробуждает особые чувства веры и ожидания добра, любви и справедливости. Православные христиане, следуя многовековой традиции, встречают этот праздник с огромным воодушевлением, радостью и признательностью Создателю.

В день Пасхи принято посещать близких родственников и друзей, дарить подарки, угощать и прощать старые обиды.

Этот светлый праздник создает дружественную атмосферу в кругу родных и близких людей, порождает чувство счастья и радости. В праздник Пасхи желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, душевного спокойствия и умиротворения. Нашей прекрасной стране - Кыргызстану желаю мира и процветания, а нашему многоэтническому и многоконфессиональному народу - единства, взаимопонимания, уважения друг к другу и милосердия!" – сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/417232
Теги:
праздник, президент, поздравление, Пасха, Садыр Жапаров
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