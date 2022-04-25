В КР запретили показ лент "Донбасс. Окраина", "Ополченочка" и "Солнцепек"

Показ художественных фильмов "Донбасс. Окраина", "Ополченочка" и "Солнцепек" на территории Кыргызской Республики запретили. Ранее выданные прокатные удостоверения отозваны. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

ОО "Русский культурный центр "Гармония" в Кыргызской Республике планировал провести кинофестиваль "Время правды". 18 апреля 2022 года культурный центр обратился в Государственное учреждение "Кыргызтасмасы" для получения разрешения для показа на территории Кыргызской Республики художественных фильмов: "Донбасс. Окраина", "Ополченочка" и "Солнцепек", снятых в 2019 году.

Бесплатные показы данных российских фильмов должны были пройти в Оше 24 апреля, а в Бишкеке 29, 30 апреля и 1 мая.

Обращение "Гармонии" было рассмотрено на основании Постановления правительства Кыргызской Республики №509 от 29 октября 1999 года "О Правилах проката киновидеофильмов на территории Кыргызкой Республики".

Но, как написал Азамат Жаманкулов, в связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, Государственное учреждение "Кыргызтасмасы" отозвало ранее выданные прокатные удостоверения и наложило запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики.