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Арзыбек Кожошев и Бахыт Султанов встретились на КПП "Ак-Тилек"

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- Анастасия Карелина
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На контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" состоялась встреча первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Арзыбека Кожошева и заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Кожошев и Султанов на месте ознакомились с работой КПП, а также удостоверились, что ситуация, связанная со скоплением грузовых автотранспортных средств на кыргызско-казахстанском участке государственной границы урегулирована.

Стороны отметили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей, в соответствии с которыми был принят ряд мер, в частности недопущение выезда грузовых автотранспортных средств с территории Кыргызской Республики без наличия электронных счет-фактур на перевозимый товар, а также непроведение казахстанской стороной контрольно-досмотровых мероприятий в отношении грузовых автомашин, следующих из Кыргызской Республики транзитом в страны Евразийского экономического союза при наличии необходимых сопроводительных документов на перевозимый товар.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию проекта по строительству индустриально-торгово-логистического центра (ИТЛК) в районе пунктов пропусков "Ак-Тилек" (КР) – "Карасу" (РК). Заместителями глав правительств двух стран достигнута договоренность о дальнейшем продвижении указанного проекта.

В рамках рабочего совещания стороны обсудили ход подготовки к визиту премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Кыргызстан для участия в 10-м заседании кыргызско-казахстанского Межправительственного совета 29 апреля в Бишкеке, а также официальному визиту президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/417237
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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