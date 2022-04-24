Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 91.87 - 92.87

Китай планирует заняться нейтрализацией опасных для планеты астероидов

249  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа рассказал, что ведомство разрабатывает проект нейтрализации астероидов, представляющих опасность для Земли, и в ближайшие годы займется его реализацией. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

"Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025-2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого небесное тело сместится со своей орбиты", - заявил заместитель главы CNSA.

У Яньхуа добавил, что планируется создание системы наземного и космического базирования, задачей которого является заблаговременное оповещение о каких-либо объектах, представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты. Вместе с этим будет вестись разработка технологий, позволяющих не дать данным телам долететь до Земли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417238
Теги:
Китай, в мире, космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  