Китай планирует заняться нейтрализацией опасных для планеты астероидов

Заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа рассказал, что ведомство разрабатывает проект нейтрализации астероидов, представляющих опасность для Земли, и в ближайшие годы займется его реализацией. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

"Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025-2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого небесное тело сместится со своей орбиты", - заявил заместитель главы CNSA.

У Яньхуа добавил, что планируется создание системы наземного и космического базирования, задачей которого является заблаговременное оповещение о каких-либо объектах, представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты. Вместе с этим будет вестись разработка технологий, позволяющих не дать данным телам долететь до Земли.