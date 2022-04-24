В России хотят наладить производство каменной туалетной и офисной бумаги

Экономист Алексей Елсуков предложил наладить в России производство каменной туалетной, офисной и книжной бумаги. Об этом пишет РИА Новости.

Данный проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.

Производство каменной бумаги (из известняка и нетоксичного полимера) предлагают запустить наряду с выпуском традиционной бумаги из древесной целлюлозы.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", - поясняет автор инициативы, экономист Алексей Елсуков.

По словам Елсукова, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Есть свои наработки в Узбекистане и Турции.

"Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", - подчеркивает Елсуков.