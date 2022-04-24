Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 91.87 - 92.87

В России хотят наладить производство каменной туалетной и офисной бумаги

202  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экономист Алексей Елсуков предложил наладить в России производство каменной туалетной, офисной и книжной бумаги. Об этом пишет РИА Новости.

Данный проект представят на форуме "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.

Производство каменной бумаги (из известняка и нетоксичного полимера) предлагают запустить наряду с выпуском традиционной бумаги из древесной целлюлозы.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", - поясняет автор инициативы, экономист Алексей Елсуков.

По словам Елсукова, сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Есть свои наработки в Узбекистане и Турции.

"Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", - подчеркивает Елсуков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417240
Теги:
Россия, производство, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  