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В Париже состоялась презентация фильма "Адмирал Чумаков"

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- Анастасия Карелина
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В столице Франции при поддержке посольства Кыргызстана в этой стране состоялась презентация документального фильма "Адмирал Чумаков". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила киновед Гульбара Толомушова.

Лента была снята в Кыргызстане французскими кинорежиссерами Лорье Фурнье и Арно Альберола.

Фильм рассказывает о бывшем директоре Иссык-Кульского пароходства Борисе Васильевиче Чумакове. Он до сих пор живет в Балыкчы. Народ прозвал Чумакова "Адмиралом".

"Именно такие произведения создают мост дружбы между народами", - сказал на презентации фильма Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики во Франции Садык Шер-Нияз.

Напомним, что "Адмирал Чумаков" стал фильмом-открытием IX Форума молодого кино стран СНГ "Умут", прошедшем в Бишкеке осенью 2021 года. На форуме ленту французских кинематографистов показали дважды. Авторы рассказали, что узнали о Борисе Васильевиче из статьи французского журналиста, а когда попали в Балыкчы, решили с ним познакомиться. Чумаков произвел на гостей из Франции неизгладимое впечатлении и они решили снять о нем фильм.


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URL: https://www.vb.kg/417242
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