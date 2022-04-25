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Франция не намерена возвращать России шедевр из коллекции братьев Морозовых

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- Асия Канаева
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Французские власти конфисковали уже третью картину из коллекции братьев Морозовых, которая была представлена на выставке в Fondation Louis Vuitton. Об этом сообщает Le Monde.

Теперь арест наложен на портрет Тимофея Морозова, который в 1891 году был создан художником Валентином Серовым. Полотно принадлежит московскому Музею искусства авангарда, президентом коего является миллиардер Вячеслав (Моше) Кантор. 8 апреля бизнесмен попал под санкции Евросоюза.

Ранее Франция задержала две картины, которые были представлены на той же выставке. Это портрет Маргариты Морозовой, написанный Валентином Серовым в 1910 году, и "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, созданный в 1910 году.


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URL: https://www.vb.kg/417245
Теги:
искусство, Россия, Франция, Арест
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