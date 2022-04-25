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Участковые задержали подозреваемого в мошенничестве

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- Айжан Мамбеталиева
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В УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин К.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, которое в указанный день примерно в 22 часа, находясь по улице Элебаева и войдя в доверие к его несовершеннолетнему сыну, обманным путем, под предлогом совершить звонок, завладел мобильным телефоном марки Iphone11 стоимостью 30 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий участковыми четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района был установлен и задержан подозреваемый А.А., 2003 года рождения, и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

Кроме этого, установлена его возможная причастность к совершению 4 аналогичных фактов преступлений.

Пресс-служба УВД Октябрьского района просит всех пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией сообщить по номерам телефонов: 0 (709) 084-244 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/417249
Теги:
мошенничество, Октябрьский район, Бишкек
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