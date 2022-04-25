Прогноз погоды до 28 апреля. Кыргызстанцев ожидают дожди и грозы

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 25 по 28 апреля.

Бишкек

25 апреля Ночь 10 … 12 °C день 15 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

26 апреля Ночь 6 … 8 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью дождь, гроза, днем без осадков

27 апреля Ночь 8 … 10 °C день 17 … 19 °C Ветер западный 4-9 м/с, днем дождь, гроза

28 апреля Ночь 8 … 10 °C день 22 … 24 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

25 апреля Ночь 10 … 12 °C день 21 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

26 апреля Ночь 9 … 11 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 апреля Ночь 11 … 13 °C день 18 … 20 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

28 апреля Ночь 9 … 11 °C день 24 … 26 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

25 апреля Ночь 7 … 12 °C день 13 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь, гроза

26 апреля Ночь 4 … 9 °C день 18 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 апреля Ночь 6 … 11 °C день 16 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с,

на большей части территории дождь, гроза

28 апреля Ночь 5 … 10 °C день 19 … 24 °C без осадков, ветер западный 4-9 м/с

Чолпон-Ата

25 апреля Ночь 7 … 9 °C день 15 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

26 апреля Ночь 4 … 6 °C день 15 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

27 апреля Ночь 5 … 7 °C день 15 … 17 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

28 апреля Ночь 5 … 7 °C день 14 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков