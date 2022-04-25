В рамках уголовного дела полностью возмещен ущерб ОАО "Керемет Банк"

Пресс-центр ГКНБ сообщает, что ГКНБ на постоянной основе проводит планомерную работу, направленную на обеспечение экономической безопасности страны, в том числе путем выявления и пресечения противоправной деятельности в государственных финансовых институтах.

В ходе расследования уголовного дела, зарегистрированного по факту мошенничества, были установлены факты незаконного вывода активов ОАО "Керемет Банк", 97,45 процента акций которого принадлежат государству, путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества.

Проведенным следствием было установлено, что ответственными должностными лицами указанного банка была одобрена выдача кредита в размере 2,6 миллиона долларов и 323 миллиона сомов пяти частным компаниям аффилированным А.К., в обеспечение которого банку было предоставлено неликвидное имущество с завышенной оценкой.

Принятыми в ходе следствия мерами ущерб ОАО "Керемет Банк" был полностью возмещен и минимизированы риски для государственного банка путем предоставления со стороны А.К. залогового имущества, полностью обеспечивающего выданные кредиты.

Таким образом, обеспечено залоговое имущество в пользу ОАО "Керемет Банка" на сумму 406 946 950 сомов, а в случае нарушения графика выплаты платежей по кредитам данное недвижимое имущество будет обращено в доход государственного банка.

ГКНБ и дальше будет продолжать целенаправленную работу по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных проявлений как в системе государственного управления, так и в коммерческих структурах с государственной долей.