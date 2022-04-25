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В преддверии Дня Победы городские службы провели субботники в местах памяти

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- Айжан Мамбеталиева
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В субботнике на Братском кладбище участвовали вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, представители Первомайского акимиата, управления соцразвития района, управления образования, Бишкекского агентства ритуальных услуг, муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз", студенты академии государственного управления, учителя и ученики школы №15, внутренние войска МВД.

Участники убрались, побелили деревья и посадили цветы, после субботника учащиеся школ обсудили важность сохранения захоронений и памятных мест.

В столичном муниципалитете напоминают, что на Братском кладбище захоронены 248 советских солдат Великой Отечественной войны, которые погибли в госпиталях Кыргызстана.

Молодежный совет Ленинского района навел порядок на исторической и памятной территории проспекта Молодой Гвардии и почистил памятники на Аллее Героев.

Главная цель мероприятий – сохранение исторической памяти для нынешних поколений. Воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия, памятникам участникам Великой Отечественной войны, могилам фронтовиков, умерших от ран в госпиталях, а также ушедших из жизни в послевоенные годы.


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URL: https://www.vb.kg/417257
Теги:
9 Мая, ВОВ, День Победы, Бишкек, мэрия
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