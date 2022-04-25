Шерадил Бактыгулов: Руслана Казакбаева ждет либо Турция, либо Швейцария

Политолог, эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов прокомментировал vb.kg решение президента Садыра Жапарова освободить Руслана Казакбаева от должности министра иностранных дел.

"Руслан Казакбаев – опытный дипломат. Впервые министром иностранных дел он стал в 2010 году и занимал эту должность до 2012 года. Второй раз его назначили главой МИД в 2020 году. И он исполнял свои обязанности до 22 апреля этого года. Внешнюю политику страны определяет президент. Внешнеполитический курс Кыргызстана не меняется. И, насколько мне известно, кандидатура Руслана Казакбаева рассматривается сейчас на должность посла Кыргызстана в Турции. Он уже работал там довольно продолжительное время: одно время был вице-консулом, потом генеральным консулом. Турецкий язык у него превосходный. Страну он знает прекрасно, разбирается и во внутренней, и во внешней политике, в раскладах политических сил. И вторая должность, которая сейчас рассматривается, это представитель Кыргызской Республики в организациях системы ООН в Женеве. Тоже очень серьезная, ответственная должность", - считает Шерадил Бактыгулов.

По мнению политолога, назначение профессионального, карьерного дипломата на должность главы диппредставительства КР за рубежом говорит об укреплении внешнеполитического вектора республики. И это очень хорошо.

Прямой связи между отставкой Руслана Казакбаева с поста министра иностранных и тем фактом, что он является однопартийцем Омурбека Бабанова, Шерадил Бактыгулов не видит.

"Конечно, личность Омурбека Бабанова обсуждается в обществе. Некоторое время назад президент встречался с представителями крупного бизнеса. После этого пошли разговоры о том, что Бабанова продвигают на должность председателя кабинета министров. Но мы же понимаем, что разные политические группы преследуют свои интересы. Временами это напоминает черные политтехнологии. Когда запускается какой-то слух с тем, чтобы вызвать ажиотаж в обществе и на этой волне получить какие-то преференции. Поэтому связи между отставкой Руслана Казакбаева и политическими амбициями Омурбека Бабанова я бы не проводил. У Бабанова всегда были, есть и будут свои амбиции. У Бабанова без него есть друзья, которые, насколько мне известно, будут поддерживать его при любом раскладе. Но говорить о том, что он займет благодаря им какую-то высокую должность, нельзя. Тут все зависит от президента Садыра Жапарова как главы исполнительной ветви власти", - добавляет Бактыгулов.