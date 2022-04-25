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Нурлан Мотуев: Диплом вуза не показатель того, что человек является умным

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутаты ЖК Жанар Акаев, Улугбек Ормонов, Марлен Маматалиев, Нурлан Шакиев, Дастан Бекешев и Сеид Атамбаев на днях вынесли на общественное обсуждение вопрос о наличии диплома о высшем образовании у депутатов. По их мнению, народным избранникам необязательно оканчивать вуз, чтобы представлять интересы общественности. Как отмечают нардепы, есть немало специалистов, не имеющих высшее образование, но, которые хорошо разбираются в своем деле и знают лично, с какими проблемами сталкивается общественность.

Такого же мнения придерживается политик и общественный деятель Нурлан Мотуев.

"Диплом о высшем образовании не показатель того, что человек является умным и образованным. Так как многие покупают диплом и "разводят" экзамены и сессии", - заявил редакции vb.kg политик.

По его словам, многие просто купив корочку об окончании вуза, строят из себя умников, но в их голове ничего нет, так как они, по сути, не учились, заплатив за учебу.

"В нашей стране немало талантливых кыргызстанцев, которые по тем или иным причинам, не могут поступить в высшее учебное заведение. Поэтому я поддерживаю инициативу народных избранников, чтобы граждане без высшего образования могли стать депутатами Жогорку Кенеша", - добавил он.

Напомним, сам Нурлан Мотуев имеет два высших образования России и Америки. По первому диплому он учитель русского языка и литературы, а по второму - дипломат.

В то же время директор ошского профессионального лицея №12 Бакалбай Калмаматов, к которому редакция vb.kg также обратилась за комментариями, придерживается противоположной точки зрения.

"Депутат обязательно должен иметь высшее образование. Он должен быть человеком широкого кругозора и разбираться во многих вопросах. Если раньше в советское время было трудно поступить в вуз, то сейчас стало намного проще. В настоящее время студенту необязательно посещать учебу, можно получить образовательную программу в дистанционной или онлайн форме, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/417260
Теги:
вуз, Жогорку Кенеш, Нурлан Мотуев
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