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Диетолог рассказала, что курица не заменит другие источники белка

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- Айжан Мамбеталиева
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Врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik рассказала, что при похудении часто многие принимают решение отказаться от любого другого мяса в пользу курицы, так как она богата белком. Однако врач объяснила, что этого делать не стоит, потому что одного источника белка в - недостаточно.

По ее словам, один из принципов правильного питания – это разнообразие. Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе, – пояснила диетолог.

Специалист также считает, что отказываться полностью от говяжьего мяса тоже не стоит. Оно выполняет свои функции, которые так же очень важны для организма. Если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, снижению железа, то основной источник этих веществ для него – это красное мясо, то есть говядина. Если такой человек будет есть только птицу, то появится риск, что он недополучит железа.


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URL: https://www.vb.kg/417261
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