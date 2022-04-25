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"Позиция "и вашим и нашим" по Украине стала причиной отставки Казакбаева"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане активно обсуждается увольнение с поста министра иностранных дел Руслана Казакбаева, который проработал в этой должности с 2020 года и пережил смену нескольких кабинетов министров.

Политолог Марс Сариев, комментируя vb.kg эту кадровую перестановку, отметил, что она связана с малоэффективной и даже провальной внешней политикой Кыргызстана в последнее время.

"Казакбаев - профессиональный кадровый дипломат, но как менеджер, видимо, оказался не на высоте. В последнее время МИД стал неэффективным органом. Нет уже той креативности, которая была, например, при Розе Отунбаевой, когда отдел внешней политики при президенте и МИД были новаторами по продвижению идей", - отметил политолог.

Сариев отметил, что снятие Казакбаева произошло сразу после визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан.

"Визит президента в Баку достаточно долго готовился и анонсировался. Возможно, повлияли последние провалы в нашей внешней политике, например, в отношениях с Таджикистаном и Казахстаном. К тому же сказываются кульбиты, которые Кыргызстан совершает в связи со спецоперацией на Украине. У нас получается позиция "и вашим и нашим". А это очень неэффективно. В целом, в последнее время у нас получается проигрышная реактивная позиция, то есть мы реагируем уже постфактум, вместо того чтобы расставлять приоритеты и формировать ситуацию. МИД должен генерировать какие-то идеи", - отметил Марс Сариев.

Что касается дальнейшей карьеры Руслана Казакбаева, то, как считает эксперт, его, скорее всего, назначат на другую работу.

"Я думаю, такими кадрами не разбрасываются. Он остается в обойме, просто сейчас пришло время более эффективного менеджера. Казакбаева, вероятнее всего, назначат послом в Турцию. Как раз это место скоро станет вакантным", - прогнозирует политолог.

И.о. главы МИД президент назначил Жээнбека Кулубаева. Ранее он занимал должность заведующего отделом внешней политики администрации главы государства.

"Жээнбека Кулубаева знаю с 1995 года по работе в МИД. Это очень сильный кадровый дипломат, и поэтому, думаю, с ним будет более эффективная политика", - отметил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/417263
Теги:
Марс Сариев, Руслан Казакбаев, МИД, Кыргызстан
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