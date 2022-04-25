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28 апреля в некоторых районах столицы не будет воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 28 апреля с 9 до 20 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Подача питьевой воды будет временно приостановлена из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Баш-Кара-Суу".

Район отключения: село Сарбан, село Джал, жилмассивы Орокверх, Верхний Орок, село Кашкабаш, западная часть 105-контур, жилмассив ТЭЦ-2, район новой Селекции, поселок Достук, жилмассив Ак –Ордо южнее улицы Ахунбаева, жилмассив Ак –Ордо Сокулукский район выше улицы Ахунбаева, жилой массив Ак –Ордо южнее улицы Омур.

Мэрия столицы приносит извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/417264
Теги:
вода, отключение воды, Бишкек, мэрия
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