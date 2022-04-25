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В Бишкеке спасатели попали в ДТП по дороге на пожар (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 24 апреля, произошло ДТП с участием легковой машины марки Mitsubishi Galant и специальной машины пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что пожарный расчёт спасательной части № 2 Свердловского района вчера около 20.00 часов получил вызов на пожар жилого дома в жилом массиве "Ак-Босого".

По пути на место пожара водитель пожарно-спасательной машиной столкнулся с легковой машиной Mitsubishi Galant, которая не уступила дорогу спецавтотранспорту. Отмечается, что пожарная машина ехала с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком.

В результате ДТП специальная пожарно-спасательная машина перевернулась на бок, три пожарных спасателя получили травмы. Их доставили на машине скорой помощи в городскую больницу № 4, где после медицинского осмотра их отпустили домой.

Состояние пожарных спасателей в настоящее время удовлетворительное.

МЧС напоминает, что автомобилю с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по правилами дорожного движения всех стран сделаны ряд исключений из общих правил дорожного движения. В частности, дается право игнорировать сигналы светофора (если это будет безопасно и не создаст аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.


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URL: https://www.vb.kg/417267
Теги:
ДТП, пожар, Бишкек, МЧС
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