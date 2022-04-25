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Сотрудники СИН провели субботник

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- Айжан Мамбеталиева
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Многие жители домов в центральной части столицы были приятно удивлены, увидев в воскресенье с утра чистые тротуары вокруг, открытые арыки, прибранные участки.

"Кто же так хорошо потрудился? Кому сказать спасибо?" - спрашивали они друг друга.

А это накануне постарались работники центрального аппарата службы исполнения наказаний, которые дружно вышли на акцию по уборке данных кварталов.

Как известно, с 1 февраля по 31 июля мэрией Бишкека объявлен целый шестимесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города. Вот к этой важной программе и подключились сотрудники СИН.


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URL: https://www.vb.kg/417268
Теги:
ГСИН, субботник, Бишкек
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