Сотрудники СИН провели субботник

Многие жители домов в центральной части столицы были приятно удивлены, увидев в воскресенье с утра чистые тротуары вокруг, открытые арыки, прибранные участки.

"Кто же так хорошо потрудился? Кому сказать спасибо?" - спрашивали они друг друга.

А это накануне постарались работники центрального аппарата службы исполнения наказаний, которые дружно вышли на акцию по уборке данных кварталов.

Как известно, с 1 февраля по 31 июля мэрией Бишкека объявлен целый шестимесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города. Вот к этой важной программе и подключились сотрудники СИН.