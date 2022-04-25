"Назначение Жээнбека Кулубаева и.о. главы МИД - это хороший знак"

Исполняющим обязанности главы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики глава государства назначил Жээнбека Кулубаева. Политолог, эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов видит в этом хороший знак.

"Исполняющий обязанности министра иностранных дел Жээнбек Кулубаев еще во времена СССР закончил военный институт, считающийся элитным учебным заведением. Он кадровый, карьерный дипломат. Начинал работать в нашем МИД с момента его образования. Это достаточно грамотный в своей сфере человек, можно сказать, свой, не "парашютист", которого спустили сверху. Кулубаев отлично знает и младший, и старший дипломатический составы. Все правила и концепции работы. Прекрасно ориентируется в дипломатической кухне", – пояснил vb.kg Шерадил Бактыгулов.

Освобождение же от должности главы МИД Руслана Казакбаева и назначение исполняющим обязанности Жээнбека Кулубаева политолог считает ротацией кадров, пусть и не в чистом виде.

"Тот факт, что на должность министра придет все-таки карьерный дипломат, это хороший знак. До назначения он руководил отделом внешней политики администрации президента, но ранее был чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Китае. Некоторые сейчас говорят, раз он работал в Китае, значит, будет поддерживать прокитайский вектор. Это не так. Да, он работал в Китае, но он также работал в Малайзии и в Казахстане. Я считаю, неважно, в какой стране Кулубаев представлял интересы Кыргызстана, главное, что он представлял интересы нашей республики, а не какого-то другого государства", - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.