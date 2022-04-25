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Министр здравоохранения посетил реабилитационное отделение "Ак-Суу"

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- Айжан Мамбеталиева
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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил реабилитационное отделение "Ак-Суу" Иссык-Кульской областной объединенной больницы, где проходят реабилитацию больные с заболеваниями нервной системы, в основном с детским церебральным параличом.

Директор Иссык-Кульской областной объединенной больницы Мирбек Сагынбаев ознакомил министра с работой отделения.

"Отделение рассчитано на 100 коек, на сегодняшний день 91 ребенок проходит здесь реабилитацию. К нам на лечение приезжают со всей республики, круглогодично и для удобства родителей на нашем сайте установлена электронная очередь. Дети здесь находятся от 10 до 15 дней, получают массаж, лечебные ванны, физиолечение, а также практикуется лечение с помощью верховой езды (иппотерапия). Все медицинские услуги оказываются детям бесплатно", - отметил Мирбек Сагынбаев.

Министр здравоохранения поблагодарил коллектив отделения за труд и отзывчивость.

В отделении "Ак-Суу" оказывают помощь детям из всех регионов республики с тяжелыми заболеваниями нервной системы, в основном с детским церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дети обычно приезжают сюда с родителями раз, два раза в год.


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URL: https://www.vb.kg/417274
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Минздрав
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