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Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

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- Наталья Крайнова
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Международный аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников. Об этом "Известиям" сообщила пресс-служба авиагавани.

Также работникам начали предлагать режим неполного рабочего времени. Уточняется, что часть сотрудников уже работают три или четыре дня в неделю вместо пяти.

Кроме того, около 30 процентов штата получили предписание о последующем сокращении. В общей сложности оно может коснуться 1-2 тысяч человек. Вместе с тем, один из собеседников издания пояснил, что на данный момент решений о сокращении персонала не принималось. По его словам, пока подобная мера является перестраховочным инструментом, поскольку пока менеджмент не может спрогнозировать, будет ли расти пассажиропоток.

Такие меры приняты на фоне кризиса в авиаотрасли из-за западных санкций и ответных мер России. Количество международных рейсов из-за санкций значительно сократилось. По данным издания, пассажиропоток Внуково в марте 2022 года снизился на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц аэропорт обслужил около 990 тысяч пассажиров. Это уже второй московский аэропорт, который вводит режим простоя.

Раньше аналогичное решение приняло руководство аэропорта Шереметьево. Также временно выведены из эксплуатации терминалы E и D аэропорта.


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URL: https://www.vb.kg/417277
Теги:
аэропорт, Москва
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