Профессиональный лицей ЖД №97 занял 2 место среди лицеев столицы

В апреле 2022 года Управление начального профессионального образования Министерстве образования и науки и Республиканский научно-методический центр Бишкека провели среди профессиональных лицеев в республике конкурс на "Лучший профессиональный лицей". Мероприятие проведено с целью совершенствование учебно-методической работы и профессионально-педагогического мастерства.

Первый тур оценивался по следующим направлениям:

Методическая работа лицея; Воспитательная работа; Производственное обучение; Международное сотрудничество и социальное партнерство; Профориентационная работа; Внешнее и внутреннее эстетическое состояние учебных корпусов; Видеоролик и портфолио лицея.

По итогам конкурса, профессиональный лицей железнодорожников №97 получил 2 место среди лицеев г. Бишкек и прошел на второй тур данного конкурса.

На втором туре будут оцениваться по следующим направлениям:

Лучший урок по производственному обучению – мастер П/О Сабырбекова А.Н Лучший урок по спец. Предмету – преподаватель спец дисциплин Иманалиев Т.К Видеоролик и портфолио.

Сообщается, что данный конкурс проводится раз в 5 лет.