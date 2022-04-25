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Профессиональный лицей ЖД №97 занял 2 место среди лицеев столицы

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- Айжан Мамбеталиева
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В апреле 2022 года Управление начального профессионального образования Министерстве образования и науки и Республиканский научно-методический центр Бишкека провели среди профессиональных лицеев в республике конкурс на "Лучший профессиональный лицей". Мероприятие проведено с целью совершенствование учебно-методической работы и профессионально-педагогического мастерства.

Первый тур оценивался по следующим направлениям:

  1. Методическая работа лицея;
  2. Воспитательная работа;
  3. Производственное обучение;
  4. Международное сотрудничество и социальное партнерство;
  5. Профориентационная работа;
  6. Внешнее и внутреннее эстетическое состояние учебных корпусов;
  7. Видеоролик и портфолио лицея.

По итогам конкурса, профессиональный лицей железнодорожников №97 получил 2 место среди лицеев г. Бишкек и прошел на второй тур данного конкурса.

На втором туре будут оцениваться по следующим направлениям:

  1. Лучший урок по производственному обучению – мастер П/О Сабырбекова А.Н
  2. Лучший урок по спец. Предмету – преподаватель спец дисциплин Иманалиев Т.К
  3. Видеоролик и портфолио.

Сообщается, что данный конкурс проводится раз в 5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/417279
Теги:
Министерство образования, образование, Бишкек
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