Профессиональный лицей ЖД №97 занял 2 место среди лицеев столицы

В апреле 2022 года Управление начального профессионального образования Министерстве образования и науки и Республиканский научно-методический центр Бишкека провели среди профессиональных лицеев в республике конкурс на "Лучший профессиональный лицей". Мероприятие проведено с целью совершенствование учебно-методической работы и профессионально-педагогического мастерства.
Первый тур оценивался по следующим направлениям:
По итогам конкурса, профессиональный лицей железнодорожников №97 получил 2 место среди лицеев г. Бишкек и прошел на второй тур данного конкурса.
На втором туре будут оцениваться по следующим направлениям:
Сообщается, что данный конкурс проводится раз в 5 лет.