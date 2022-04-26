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Николай Удовиченко про русофобию: В КР более благоприятная ситуация

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- Светлана Лаптева
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Кризис, на который рассчитывали недруги России, не состоялся. Об этом заявил посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

По его словам, мир вступил в новую реальность, и в ней не действуют международные нормы.

"Вместо них правила, которые произвольно устанавливают отдельные страны и группы стран. Против России были введены беспрецедентные санкции, блокирована значительная часть фонда благосостояния, свернуты во многих случаях финансовые экономические связи, в некоторых странах развернуты мощные русофобские настроения. Здесь, в Кыргызстане, более благоприятная ситуация. В то же время оказывается давление и на союзников России", - сказал посол во время конференции российских соотечественников, проживающих в Кыргызской Республике.

Он отметил, что возникшие проблемы открывают новые возможности, которыми нужно воспользоваться вместе.

"Мы исходим из наших союзнических отношений, предпринимаем все меры на ускорение развития нашей интеграции в рамках Евразийского экономического союза ОДКБ", - пояснил Удовиченко.


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URL: https://www.vb.kg/417282
Теги:
Россия, Кыргызстан, посол
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