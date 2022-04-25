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На Алтае придумали ранозаживляющую повязку из опят

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- Алина Мамаева
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Ученые из Алтайского госуниверситета придумали, как создать ранозаживляющую повязку из грибов. Оказалось, из опят можно выделять хитозан - вещество, получаемое из панцирей ракообразных. Его используют как наружное лекарственное средство - добавляют в порошки, пленки и гели для лечения ран.

Выделять хитозан из грибов - дешевле и проще, чем добывать из хитина ракообразных.

Опытный образец ранозаживляющей повязки ученые планируют создать примерно через год. Она поможет в лечении ожогов, длительно не заживающих ран, атопического дерматита, отморожений, пролежней и асептических послеоперационных ран.

"В современной биомедицине лечения ран особое внимание уделяется использованию нетоксичных, антибактериальных, биосовместимых и биодеградируемых полимерных волокон, таких как, хитин и хитозан. Структура этих веществ, обладает высокой прочностью, пористостью и эластичностью. Созданный на их основе полимер биодеградируемый и биоразлагаемый: повязку не нужно будет удалять, нарушая процессы заживления ран", - заявила руководитель проекта Анастасия Минакова.


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URL: https://www.vb.kg/417285
Теги:
наука, Россия, мировые новости, новости мира, новости планеты
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