На Алтае придумали ранозаживляющую повязку из опят

Ученые из Алтайского госуниверситета придумали, как создать ранозаживляющую повязку из грибов. Оказалось, из опят можно выделять хитозан - вещество, получаемое из панцирей ракообразных. Его используют как наружное лекарственное средство - добавляют в порошки, пленки и гели для лечения ран.

Выделять хитозан из грибов - дешевле и проще, чем добывать из хитина ракообразных.

Опытный образец ранозаживляющей повязки ученые планируют создать примерно через год. Она поможет в лечении ожогов, длительно не заживающих ран, атопического дерматита, отморожений, пролежней и асептических послеоперационных ран.

"В современной биомедицине лечения ран особое внимание уделяется использованию нетоксичных, антибактериальных, биосовместимых и биодеградируемых полимерных волокон, таких как, хитин и хитозан. Структура этих веществ, обладает высокой прочностью, пористостью и эластичностью. Созданный на их основе полимер биодеградируемый и биоразлагаемый: повязку не нужно будет удалять, нарушая процессы заживления ран", - заявила руководитель проекта Анастасия Минакова.