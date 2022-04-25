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Крокодил съел еще одного справлявшего нужду в воду мужчину

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- Анастасия Карелина
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В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил съел мужчину, который справлял нужду в канал. Об этом пишет The Mirror.

Двадцатилетний индиец по имени Дипу гостил у родственников в деревне возле заповедника Катарниагхат. Вместе с двоюродным братом парень решил сходить в туалет на берегу канала. Неожиданно из воды выполз огромный крокодил, схватил Дипу зубами и утащил под воду.

Когда местные жители прибежали Дипу на помощь, ни парня ни хищника нигде не было видно. Из-за сильного течения и риска столкнуться с еще одним крокодилом в воду никто войти не осмелился. Водолазы также не рискнули спуститься в канал, пока уровень воды не снизился.

Чтобы организовать поисковую операцию, полиции и представителям департамента лесных ресурсов пришлось обратиться в местный департамент ирригации и попросить, чтобы на время поисков тела в канал не поступала вода.

К слову, ранее сообщалось о другом похожем случае. В Камбодже нетрезвый мужчина подошел к бассейну с 50 крокодилами, чтобы справить нужду, поскользнулся и упал в воду. Мужчина не выжил.


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URL: https://www.vb.kg/417287
Теги:
Индия, животные, в мире
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