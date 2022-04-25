В возрасте 119 лет умерла самая пожилая жительница Земли

Самая пожилая женщина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса японка Канэ Танака умерла на 120-м году жизни. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Сообщается, что Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, во время Второй мировой войны она потеряла супруга и старшего сына. Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны. Канэ Танака с 2005 года проживала в доме престарелых в префектуре Фукуока. В январе она отметила свой 119-й день рождения.