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В возрасте 119 лет умерла самая пожилая жительница Земли

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- Айжан Мамбеталиева
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Самая пожилая женщина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса японка Канэ Танака умерла на 120-м году жизни. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Сообщается, что Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, во время Второй мировой войны она потеряла супруга и старшего сына. Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны. Канэ Танака с 2005 года проживала в доме престарелых в префектуре Фукуока. В январе она отметила свой 119-й день рождения.


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URL: https://www.vb.kg/417288
Теги:
Япония, новости мира, в мире
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