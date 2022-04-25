Пополняйте банковские карты через MegaPay без комиссии!

Мобильное приложение MegaPay становится еще удобнее и функциональнее! Отныне для абонентов MegaCom, предпочитающих использовать современные цифровые сервисы, доступно пополнение карт и карточных счетов семи банков Кыргызской Республики с баланса телефона. При этом комиссия за услугу составляет 0 сомов!

Карты и счета каких банков можно пополнить в MegaPay без комиссии?

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"; ОАО "Бакай банк"; ОАО "ФинансКредитБанк"; ОАО "Айыл Банк"; ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (MBank); ОАО "РСК Банк"; ОАО "Керемет Банк".

Для оплаты необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play или App Store; выбрать вкладку "Снять" либо зайти в раздел "Оплата" – "Банковские услуги"; выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово!

Напомним, что пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7 всего в несколько кликов.

Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!