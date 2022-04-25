Пополняйте банковские карты через MegaPay без комиссии!

Мобильное приложение MegaPay становится еще удобнее и функциональнее! Отныне для абонентов MegaCom, предпочитающих использовать современные цифровые сервисы, доступно пополнение карт и карточных счетов семи банков Кыргызской Республики с баланса телефона. При этом комиссия за услугу составляет 0 сомов!
Карты и счета каких банков можно пополнить в MegaPay без комиссии?
Для оплаты необходимо:
Готово!
Напомним, что пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7 всего в несколько кликов.
Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в "Истории платежей".
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!