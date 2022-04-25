Байтереков: Моя идея создаст условия кыргызстанцам лечиться на родине

В Кыргызстане есть все предпосылки для построения многопрофильного медицинского центра, соответствующего международным стандартам. В этом вопросе изобретать велосипед даже не придется, а вполне можно будет перенять опыт Южной Кореи, где, как известно, сильно развита медицинская отрасль. Такого мнения придерживается экс-аким Кочкорского района, директор соленой шахты Чон-Туз Курманбек Байтереков.

По его словам, такая идея ему пришла после посещения подобного медцентра под названием "Гёнки". Как он сам рассказывает, в нем он оказался по состоянию здоровья, когда врачи из Кыргызстана не смогли поставить ему диагноз, а самочувствие только ухудшалось. В итоге медики из Кореи смогли выявить причину его болезни, и он смог получить второй шанс на жизнь.

Сейчас Курманбек Байтереков, по собственному признанию, хочет помочь всем кыргызстанцам. Первым делом он намерен привести современное оборудование из Кореи в нашу страну, чтобы граждане Кыргызстана смогли получить квалифицированную медицинскую помощь по лечению практически всех заболеваний, а самое главное - по доступным ценам.

"В этой связи отпадет необходимость выезжать на лечение за границу, что сэкономит время и деньги", - говорит он.

Для построения комплексного медцентра Байтереков предлагает привлечь внутренних инвесторов.

"В Кыргызстане очень много бизнесменов, котором под силу на собственные средства реализовать эту задумку. Для них лишь нужно создать благоприятные условия для работы, в частности, дать налоговые послабления", - отметил экс-аким Кочкорского района.

Курманбек Анарбекович уже даже выбрал места, где можно было бы разместить данные медцентры.

"Я предлагаю выбрать именно те места, где есть много достопримечательных мест. Пациенты могли бы поправить здоровье и за одно полюбоваться красотами Кыргызстана. Это послужило бы хорошей рекламой, в том числе и для туризма", - добавил он.